Акимов: внедрение электронных паспортов не создаст дополнительных расходов

ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Внедрение в России электронных паспортов не должно создать дополнительных расходов для бюджета, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Мы планируем, что помимо расходов на модернизацию государственных систем... мы не планируем, что они будут затратные. Это будут операции в любом случае для бюджета с нулевой суммой и с огромным выигрышем", - сказал он.

По словам чиновника, применение карт-ридеров для электронных удостоверений значительно дешевле использования принтеров и другой техники, обслуживание которых иногда стоит недёшево.

"Это не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета. У нас поставлена задача выйти без увеличения расходов", - заверил он.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что на первый период выдачи электронных паспортов будет сохранена госпошлина в текущем размере (300 рублей), а выдавать документы нового образца сначала будут в органах внутренних дел.