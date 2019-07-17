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РИА Новости

Акимов: внедрение электронных паспортов не создаст дополнительных расходов

Вчера, 18:44
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Внедрение в России электронных паспортов не должно создать дополнительных расходов для бюджета, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
"Мы планируем, что помимо расходов на модернизацию государственных систем... мы не планируем, что они будут затратные. Это будут операции в любом случае для бюджета с нулевой суммой и с огромным выигрышем", - сказал он.
По словам чиновника, применение карт-ридеров для электронных удостоверений значительно дешевле использования принтеров и другой техники, обслуживание которых иногда стоит недёшево.
"Это не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета. У нас поставлена задача выйти без увеличения расходов", - заверил он.
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Кроме того, вице-премьер сообщил, что на первый период выдачи электронных паспортов будет сохранена госпошлина в текущем размере (300 рублей), а выдавать документы нового образца сначала будут в органах внутренних дел.
"Пока это будут отделения УВД, мы сейчас прорабатываем задачу, чтобы у нас такие возможности были и в МФЦ. Мы начнём с тех пунктов выдачи загранпаспортов нового образца, электронных так называемых загранпаспортов, которые сейчас действуют, в 2020 году. Но мы втрое увеличим эту мощность, чтобы все могли такой возможностью воспользоваться", - сообщил Акимов.
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