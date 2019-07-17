Россия не ставила задачу сразу решить все вопросы в Женеве, заявил Рябков

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Российская сторона на консультациях в Женеве не ставила задачу за одну встречу решить все вопросы по теме стратегической стабильности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В среду прошли его переговоры с первым замгоссекретаря США Джоном Салливаном и замгоссекреатря Андреа Томпсон.

"Провели высокопрофессиональный и в целом конструктивный разговор, хотя, конечно, различия в позициях остаются, они никуда не делись, одним махом их преодолеть, снять не получается. Да впрочем, такая задача и не ставилась", - сказал Рябков.