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РИА Новости

Россия не ставила задачу сразу решить все вопросы в Женеве, заявил Рябков

Вчера, 18:36
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Российская сторона на консультациях в Женеве не ставила задачу за одну встречу решить все вопросы по теме стратегической стабильности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В среду прошли его переговоры с первым замгоссекретаря США Джоном Салливаном и замгоссекреатря Андреа Томпсон.
"Провели высокопрофессиональный и в целом конструктивный разговор, хотя, конечно, различия в позициях остаются, они никуда не делись, одним махом их преодолеть, снять не получается. Да впрочем, такая задача и не ставилась", - сказал Рябков.
Он добавил, что это был "реалистичный, трезвый, углубленный, профессиональный разговор". "Как старт того, что, я хотел бы надеяться, можно будет назвать со временем определенным процессом", - сказал замглавы российского МИД.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 18:28
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Джон СалливанМИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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