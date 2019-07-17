Россия продолжит переговоры с США по стратегической стабильности

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не отказывается от переговоров с США по вопросам стратегической стабильности и рассчитывает на сближение позиций сторон в перспективе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Женеве в среду прошли переговоры МИД РФ и госдепа США, поднимались вопросы СНВ и ДРСМД.

"Складывается впечатление, что у США ещё нет позиции по обсуждённым вопросам, что они только пока прощупывают почву. Но Россия будет продолжать такие переговоры в дальнейшем, не отказывается от них. Это очень важный момент", - заявил Джабаров.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что постепенно позиции сторон будут сближаться.

Что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то, отметил парламентарий, оставшееся время до истечения срока его действия не оставляет надежды на то, что будет вовремя подготовлен новый вариант договора.