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РИА Новости

Россия продолжит переговоры с США по стратегической стабильности

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не отказывается от переговоров с США по вопросам стратегической стабильности и рассчитывает на сближение позиций сторон в перспективе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В Женеве в среду прошли переговоры МИД РФ и госдепа США, поднимались вопросы СНВ и ДРСМД.
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Рябков заявил об отсутствии сдвигов по теме ДРСМД
"Складывается впечатление, что у США ещё нет позиции по обсуждённым вопросам, что они только пока прощупывают почву. Но Россия будет продолжать такие переговоры в дальнейшем, не отказывается от них. Это очень важный момент", - заявил Джабаров.
По его словам, российская сторона рассчитывает, что постепенно позиции сторон будут сближаться.
Что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то, отметил парламентарий, оставшееся время до истечения срока его действия не оставляет надежды на то, что будет вовремя подготовлен новый вариант договора.
"Поэтому, я считаю, прежде чем создавать новый СНВ, надо в первую очередь продлить действующий договор", - сказал Джабаров.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
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Договор о РСМДДоговор СНВ-3РоссияСШАБезопасностьПолитика
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