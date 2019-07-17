В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Число россиян, временно ставших невыездными из-за долгов, превысило отметку в 3,4 миллиона, что почти 1,5 раза больше, чем год назад, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

"По состоянию на 1 июля 2019 года ограничение на выезд должников из РФ действовало в рамках более чем 3,4 миллиона исполнительных производств, в том числе свыше 524 тысяч – в рамках исполнительных производств в отношении должников по алиментным обязательствам. Указанные показатели возросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении, которое поступило в РИА Новости в среду.

Там отмечается, что соответствующие показатели по состоянию на 1 июля 2018 составляли 2,3 миллиона и 498 тысяч.