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РИА Новости

В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Число россиян, временно ставших невыездными из-за долгов, превысило отметку в 3,4 миллиона, что почти 1,5 раза больше, чем год назад, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
"По состоянию на 1 июля 2019 года ограничение на выезд должников из РФ действовало в рамках более чем 3,4 миллиона исполнительных производств, в том числе свыше 524 тысяч – в рамках исполнительных производств в отношении должников по алиментным обязательствам. Указанные показатели возросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении, которое поступило в РИА Новости в среду.
Там отмечается, что соответствующие показатели по состоянию на 1 июля 2018 составляли 2,3 миллиона и 498 тысяч.
В пресс-службе добавили, что наибольшее количество невыездных должников фиксируется в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.
Зона паспортного контроля
2 мая, 12:34
Должники, которым ограничен выезд, не смогут покинуть страну в день оплаты
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Федеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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