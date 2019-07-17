"Газпром нефть" запустила терминал отгрузки топлива за 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Московский НПЗ "Газпром нефти" завершил строительство и запустил в эксплуатацию новую станцию налива светлых нефтепродуктов в автотранспорт, сообщает пресс-служба компании.

"Современные природоохранные технологии и системы управления обеспечивают максимальный уровень экологической безопасности. Инвестиции "Газпром нефти" в создание автоматизированного терминала отгрузки топлива составили 2,5 миллиарда рублей. Проект реализован в рамках программа развития Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает "Газпром нефть", - говорится в пресс-релизе.

Новый терминал включает в себя 12 постов с возможностью одновременно отгружать в автоцистерны бензин, дизельное и авиационное топлива. Мощность комплекса составляет 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки. Технология позволяет одновременно заполнять все отсеки цистерны, благодаря чему время отгрузки сокращается в четыре раза. Высокоточная цифровая система контроля обеспечивает отгрузку топлива с точностью до 100 граммов. Вся информация о движении топлива анализируется с помощью системы " Нефтеконтроль – Газпром нефть " в онлайн-режиме.

Комплекс оборудован системой улавливания испарений, которая собирает отходящие пары, превращает их в жидкий конденсат и возвращает в повторный цикл производства. Дополнительную защиту дает абсолютно герметичный нижний налив продукции, который не допускает попадание нефтепродуктов в атмосферу, а также препятствует доступу пыли или осадков в отсеки автоцистерн. Все посты отгрузки оборудованы передовыми системами противоаварийной защиты и пожаротушения.