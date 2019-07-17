Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T18:33Z
https://ria.ru/20190717/1556624658.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

"Газпром нефть" запустила терминал отгрузки топлива за 2,5 млрд рублей

Вчера, 18:33
8
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Московский НПЗ "Газпром нефти" завершил строительство и запустил в эксплуатацию новую станцию налива светлых нефтепродуктов в автотранспорт, сообщает пресс-служба компании.
"Современные природоохранные технологии и системы управления обеспечивают максимальный уровень экологической безопасности. Инвестиции "Газпром нефти" в создание автоматизированного терминала отгрузки топлива составили 2,5 миллиарда рублей. Проект реализован в рамках программа развития Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает "Газпром нефть", - говорится в пресс-релизе.
Новый терминал включает в себя 12 постов с возможностью одновременно отгружать в автоцистерны бензин, дизельное и авиационное топлива. Мощность комплекса составляет 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки. Технология позволяет одновременно заполнять все отсеки цистерны, благодаря чему время отгрузки сокращается в четыре раза. Высокоточная цифровая система контроля обеспечивает отгрузку топлива с точностью до 100 граммов. Вся информация о движении топлива анализируется с помощью системы "Нефтеконтроль – Газпром нефть" в онлайн-режиме.
Комплекс оборудован системой улавливания испарений, которая собирает отходящие пары, превращает их в жидкий конденсат и возвращает в повторный цикл производства. Дополнительную защиту дает абсолютно герметичный нижний налив продукции, который не допускает попадание нефтепродуктов в атмосферу, а также препятствует доступу пыли или осадков в отсеки автоцистерн. Все посты отгрузки оборудованы передовыми системами противоаварийной защиты и пожаротушения.
15 июля, 16:17
"Газпром нефть" интересуется в совместных с Saudi Aramco проектах
"Развитие инфраструктуры отгрузки нефтепродуктов — это важный элемент модернизации нефтеперерабатывающих активов компании. Новый терминал отгрузки топлива еще на стадии проектирования создавался с учетом ключевых требований: максимальный уровень безопасности, отсутствие влияния на атмосферу, высокая скорость процессов и постоянный контроль качества. Благодаря современным технологиям мы обеспечиваем рост операционной эффективности производства при постоянном сокращении воздействия на окружающую среду", —сказал замгенерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.
000000
Обсудить 0
Газпром нефтьНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Руководитель компании Российский экологический оператор (РЭО) Денис Буцаев
Руководители Российского экологического оператора раскроют данные о доходах
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во II чтении законопроект об обращении с опасными отходами
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
"Нафтогаз" заявил о росте транзита газа из-за ремонта "Северного потока"
Троллейбусы стоят в пробке в связи с подтоплением Тушинского тоннеля после провала грунта в шлюзе №8 канала имени Москвы
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Лента
новостей
Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике
Полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
В Раде предложили отменить закон о госязыке
Актриса Ольга Вяликова
Умерла актриса Ольга Вяликова
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
Бухта Стеклянная
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину "партнёрах"
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
Лента новостейМолния