Захарова: обвинять Россию во вмешательстве в выборы стало старомодно

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обвинять Россию во вмешательстве в выборы стало старомодно, сказала в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнее заявление на этот счет аргентинского парламентария.

"Господа, все это старомодно, хотела бы я сказать, в том числе отдельным политикам в Аргентине. Это прошлогодние тренды, сейчас мода на взаимодействие с Россией. Если вы еще не успели это понять, я вам намекаю", - сказала она на брифинге.

По ее словам, "розыгрыш российской карты уже стал инструментом политической технологии". Она считает, что " не надо становиться жертвами подобных уловок, особенно если они имеют зарубежное происхождение".

По словам Захаровой, "Аргентина – партнер и друг России", и это "нравится не всем".

"Отношения между нашими странами носят долгосрочный и неконъюнктурный характер. Они отличаются преемственностью, которая со всей убедительностью свидетельствует о том, что развитие добрых и конструктивных связей отвечает интересам ведущих политических сил и самых широких слоев аргентинского общества", - пояснила она.

"Мы взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества по всем направлениям. Оно носит самоценный характер, не направлено против кого-либо: ни в самой Аргентине, ни во вне. Наверное, это нравится не всем, поэтому подобные вбросы о некоем российском вмешательстве периодически появляются в медийном пространстве",- сказала Захарова.