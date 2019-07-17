Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T18:33Z
https://ria.ru/20190717/1556624606.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155643/27/1556432714_0:38:2942:1693_1036x0_80_0_0_973ff426ce6dc07ff736f61b24bc5a1e.jpg
РИА Новости

Захарова: обвинять Россию во вмешательстве в выборы стало старомодно

Вчера, 18:33
279
© РИА Новости / Владимир ПесняОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обвинять Россию во вмешательстве в выборы стало старомодно, сказала в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнее заявление на этот счет аргентинского парламентария.
"Господа, все это старомодно, хотела бы я сказать, в том числе отдельным политикам в Аргентине. Это прошлогодние тренды, сейчас мода на взаимодействие с Россией. Если вы еще не успели это понять, я вам намекаю", - сказала она на брифинге.
По ее словам, "розыгрыш российской карты уже стал инструментом политической технологии". Она считает, что " не надо становиться жертвами подобных уловок, особенно если они имеют зарубежное происхождение".
По словам Захаровой, "Аргентина – партнер и друг России", и это "нравится не всем".
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
16 июля, 16:34
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
"Отношения между нашими странами носят долгосрочный и неконъюнктурный характер. Они отличаются преемственностью, которая со всей убедительностью свидетельствует о том, что развитие добрых и конструктивных связей отвечает интересам ведущих политических сил и самых широких слоев аргентинского общества", - пояснила она.
"Мы взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества по всем направлениям. Оно носит самоценный характер, не направлено против кого-либо: ни в самой Аргентине, ни во вне. Наверное, это нравится не всем, поэтому подобные вбросы о некоем российском вмешательстве периодически появляются в медийном пространстве",- сказала Захарова.
Она добавила, что если кому-то нужны дополнительные гарантии, то РФ готова укреплять сотрудничество со всеми странами, включая Аргентину, "в области международной информационной безопасности, продвигать взаимодействие как на односторонней, так и на двусторонней основе".
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
10 июля, 20:36
Рябков назвал вопрос о "вмешательстве России" в дела США проблемным
2600001
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФАргентинаРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Захарова назвала форум о СМИ в Лондоне "симпозиумом котов о защите мышей"
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
США готовы к переговорам с Ираном, заявил Помпео
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Россия не ставила задачу сразу решить все вопросы в Женеве, заявил Рябков
Лента
новостей
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук оценил идею подключить к переговорам по Донбассу США и Британию
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал начало переговоров между Путиным и Зеленским
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Россия обсудила с США влияние новых технологий, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков призвал сохранить в ДСНВ контроль за всем стратегическим вооружением
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков заявил об отсутствии сдвигов по теме ДРСМД
Паспорта РФ
В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Россия и США обсуждают возможность встречи Лаврова и Помпео в конце июля
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД переадресовал в Вашингтон вопрос об американской школе в Москве
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Москва не поддержала введение ЕС односторонних санкций против Турции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обвинил Порошенко в нежелании завершить войну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
00:53В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
00:48В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17
00:43Конгресс проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа
Лента новостейМолния