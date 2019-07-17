Россия и США обсуждают возможность встречи Лаврова и Помпео в конце июля

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Москва и Вашингтон обсуждают возможность проведения встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Таиланде на полях заседания СМИД АСЕАН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Встреча возможна. Обсуждаются варианты по графикам", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, встреча Лаврова и Помпео в Таиланде "это реальный вариант", Москва смотрит, что можно сделать в этой связи. При этом Рябков отметил, что по его данным, у госсекретаря США и главы МИД РФ "не совсем совпадающий период пребывания там (на полях заседания СМИД АСЕАН в Таиланде - ред.)".
Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров посетит Таиланд 30-31 июля, где проведет двусторонние переговоры со своими коллегами из королевства и примет участие в очередном совещании министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.