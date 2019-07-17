Россия и США обсуждают возможность встречи Лаврова и Помпео в конце июля

По его словам, встреча Лаврова и Помпео в Таиланде "это реальный вариант", Москва смотрит, что можно сделать в этой связи. При этом Рябков отметил, что по его данным, у госсекретаря США и главы МИД РФ "не совсем совпадающий период пребывания там (на полях заседания СМИД АСЕАН в Таиланде - ред.)".