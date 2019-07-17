Рябков призвал сохранить в ДСНВ контроль за всем стратегическим вооружением

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Новый договор СНВ, как и действующий, должен отражать взаимосвязь по контролю за наступательными и оборонительными стратегическими вооружениями, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков журналистам по итогам переговоров с делегацией США, которую возглавил первый замгоссекретаря Джон Салливан.

"Любое гипотетически возможное новое соглашение или договоренность с США в сфере контроля над вооружениями в обязательном порядке эту взаимосвязь должна отражать", - подчеркнул Рябков.