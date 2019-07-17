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РИА Новости

Рябков заявил об отсутствии сдвигов по теме ДРСМД

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Никаких сдвигов по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ходе женевских консультаций не произошло, позиции сторон не изменились, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эта тема затрагивалась. Никаких сдвигов нет и движения нет. Но у нас не было никаких ожиданий, что произойдет что-то драматическое с точки зрения американского подхода", - сказал он журналистам по итогам переговоров с делегацией США, которую возглавил первый замгоссекретаря Джон Салливан.

По словам Рябкова, Россия отклонила попытки США возложить на Москву ответственность за произошедшее с ДРСМД.
"Понятно, что здесь логика и факты работают против американской позиции", - подчеркнул замминистра.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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