Рябков заявил об отсутствии сдвигов по теме ДРСМД

"Эта тема затрагивалась. Никаких сдвигов нет и движения нет. Но у нас не было никаких ожиданий, что произойдет что-то драматическое с точки зрения американского подхода", - сказал он журналистам по итогам переговоров с делегацией США, которую возглавил первый замгоссекретаря Джон Салливан.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.