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РИА Новости

Подтопление под Бутырским путепроводом в Москве устранили

Вчера, 18:25
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Службы Мосводостока устранили подтопление под Бутырским путепроводом в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом. Движение автомобилей было остановлено в обе стороны.
"Коммунальными службами города Москвы проведены работы по очистке водоприемных решеток под Бутырским путепроводом (Дмитровское шоссе, 2) от мусора, нанесенного потоками воды. Скопление воды устранено. Движение транспорта восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во второй половине дня ожидаются дождь, который продлится вплоть до полуночи. По его расчетам, в среду может выпасть до одной пятой от месячной нормы осадков. Кроме того, местами возможны грозы и порывистый ветер.
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