США готовы к переговорам с Ираном, заявил Помпео

"Он (Хаменеи) должен принять решение, что Иран должен стать нормальной страной и присоединиться к сообществу наций вместо того, чтобы продолжать подвергаться остракизму, продолжать быть государством-изгоем и крупнейшим государственным спонсором терроризма, вместо того чтобы угрожать всему миру своим ядерным оружием и ракетами и вообще вести себя подобным образом", - сказал Помпео.

"Они должны принять это решение, и если они примут это решение, то президент (США Дональд) Трамп говорил, что мы готовы сесть с ними за стол и переговорить о том, как осуществить этот переход, как прийти к этому. В конечном счете мы готовы встретиться с ними без предварительных условий, мы надеемся, что они сделают то же самое", - добавил он.