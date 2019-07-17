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РИА Новости

США готовы к переговорам с Ираном, заявил Помпео

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью американской радиостанции KCMO.
По его словам, верховное руководство Ирана во главе с аятоллой Али Хаменеи должно принять решение о начале переговоров.
"Он (Хаменеи) должен принять решение, что Иран должен стать нормальной страной и присоединиться к сообществу наций вместо того, чтобы продолжать подвергаться остракизму, продолжать быть государством-изгоем и крупнейшим государственным спонсором терроризма, вместо того чтобы угрожать всему миру своим ядерным оружием и ракетами и вообще вести себя подобным образом", - сказал Помпео.
"Они должны принять это решение, и если они примут это решение, то президент (США Дональд) Трамп говорил, что мы готовы сесть с ними за стол и переговорить о том, как осуществить этот переход, как прийти к этому. В конечном счете мы готовы встретиться с ними без предварительных условий, мы надеемся, что они сделают то же самое", - добавил он.
Госсекретарь США Майк Помпео
16 июля, 20:59
Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе
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Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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