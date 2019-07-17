Эксперт призвал отобрать приемных детей у московской гей-пары

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воспитываемых однополой семьей в Москве двух мальчиков нужно изъять у усыновителя, а действия органов опеки, которые не выявили ситуацию раньше, точно квалифицировать можно будет только после рассмотрения материалов уголовного дела, заявил РИА Новости эксперт по правовым вопросам Общероссийского движения "Сильная Россия" профессор Янис Юкша.

В среду СК РФ сообщил, что уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты населения района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

"Мы можем говорить о любых гипотетически страшных преступлениях, например, о педофилии. Органы опеки должны предъявлять требования и осуществлять надзор за такими семьями, и то, что они уклонились и не делали этого, говорит, что эти люди нарушили закон. Однако подчеркну, что детали этой истории станут понятны после изучения материалов уголовного дела. Сомнения не вызывает только то, что ребенок должен быть изъят у усыновителя", - сказал Юкша.

Он напомнил, что в России с юридической точки зрения нет однополых семей. "В ряде случаев закон допускает усыновление людьми, которые не находятся в браке. В данном случае мы имеем дело с тем, что усыновитель не занимался должным воспитанием, пропагандируя другой образ жизни. А у нас пропаганда гомосексуализма несовершеннолетним запрещена, и он, таким образом, нарушал права ребенка. Поэтому органы опеки, которые должны присматривать за усыновленными детьми, недоглядели, а они, можно сказать, уклонились от своих обязанностей, а это может говорить о халатности. Однако точно квалифицировать их действия можно будет только после рассмотрения материалов уголовного дела", - заключил эксперт.

Санкции части 1 статьи 293 УК РФ, по которой заведено дело против сотрудников соцзащиты, предусматривают максимальное наказание исправительными работами на срок до года.