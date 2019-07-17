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РИА Новости

Москва не поддержала введение ЕС односторонних санкций против Турции

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва не поддерживает односторонние санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции ЕС против Турции из-за геологоразведки на шельфе Кипра.
"Мы исходим из того, что санкционное давление - это не инструмент, хотя, к сожалению, это фактор уже современных международных отношений, но это точно не из арсенала дипломатии и это точно не должно стоять в основе международной политики", - сказала Захарова во время брифинга.
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Она добавила, что к любой не санкционированной СБ ООН санкционной активности Россия относится "крайне негативно" и считает неприемлемыми односторонние шаги.
Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.
В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают это провокацией, Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
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