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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижнем Новгороде построят комплекс по производству химсоединений

Вчера, 18:17
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Научно-исследовательский лабораторный комплекс, включающий опытно-промышленное производство ряда химических соединений, используемых при изготовлении электроники, будет построен в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявка компании "ТК "Нефтепроминвест" на предоставление земельного участка на улице Левинка в Нижнем Новгороде площадью около 30 тысяч квадратных метров под строительство комплекса была одобрена на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в среду.
"ООО "ТК "Нефтепроминвест" планирует разместить на территории Нижегородской области научно-исследовательский лабораторный комплекс, включающий в себя опытно-промышленное производство ряда химических соединений, которые являются сложными продуктами высокой и сверхвысокой чистоты, применяемыми при нанесении тонких нано-пленок с использованием технологий CVD и ALD. Эти технологии используются на всех современных крупных производствах полупроводников, микросхем, процессоров, чипов, без которых не обходится ни одно электронное устройство: смартфоны, компьютеры, дисплеи", - говорится в сообщении.
Расчетный объем инвестиций составит 200 миллионов рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.
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"Конечными потребителями продукции будут являться такие крупные мировые производители полупроводников из Азии, Европы и США как TSMC, Qualcomm, SK Hynix, UMC, Toshiba, Infineon, Avago. Для нас крайне важно, что инвестпроект, реализуемый в нашем регионе, отвечает направлениям, заданным нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, производственную площадку планируется разместить в черте Нижнего Новгорода. "Это позволит обеспечить к ней удобный доступ необходимого технического, инженерного и научного персонала, а также близость к научным центрам и таким важным логистическим узлам как аэропорт, железные и автомобильные дороги", - отметил Никитин.
Генеральный директор "ТК "Нефтепроминвест" Илья Илюшин заявил, что на первоначальном этапе реализации проекта планируется создание около 60 рабочих мест. При этом 50% персонала будут составлять высококвалифицированные и высокооплачиваемые инженеры-химики, в основном со степенью кандидатов и докторов наук. Он добавил, что "эффективной реализации этого проекта невозможно было бы достигнуть без поддержки Корпорации развития и министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области".
В сообщении отмечается, что для увеличения инвестиционной привлекательности региона по поручению губернатора Никитина в Нижегородской области создана и уже больше года работает Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
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