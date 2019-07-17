ЕК дала Польше два месяца для исправления нарушений в судебной реформе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Еврокомиссия предоставила властям Польши два месяца для того, чтобы привести положения судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС.

В начале апреля ЕК уведомила Польшу о запуске новой процедуры в отношении Варшавы из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права и судебной реформе.

"Власти Польши сейчас имеют два месяца для принятия мер, необходимых для соответствия нашему мотивированному заключению. Если Польша их не примет, Еврокомиссия может передать это дело в Суд Европейского союза", - говорится в коммюнике.