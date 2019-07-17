ЕК дала Польше два месяца для исправления нарушений в судебной реформе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Еврокомиссия предоставила властям Польши два месяца для того, чтобы привести положения судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС.
В начале апреля ЕК уведомила Польшу о запуске новой процедуры в отношении Варшавы из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права и судебной реформе.
"Власти Польши сейчас имеют два месяца для принятия мер, необходимых для соответствия нашему мотивированному заключению. Если Польша их не примет, Еврокомиссия может передать это дело в Суд Европейского союза", - говорится в коммюнике.
Польские власти провели судебную реформу, из-за которой стране грозят дисциплинарные меры Евросоюза. Так, вступивший в силу в июле закон "О верховном суде" дал президенту право продлять мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление президенту таких полномочий нарушает положения договора ЕС. Комиссия обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.