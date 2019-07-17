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РИА Новости

Путин упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Ранее такая возможность была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Согласно новой редакции указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке предоставляется гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года.
На такой же порядок получения российских паспортов могут претендовать дети, супруги и родители перечисленных категорий лиц.
Указ вступил в силу со дня его подписания, 17 июля.
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Упрощенное гражданство для украинцев

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР 24 апреля. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов для жителей ДНР, а в Новошахтинске — для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР.
После этого неоднократно на разных уровнях поднимался вопрос о необходимости распространения права на упрощенное гражданство на жителей всей территории этих областей.
В частности, глава семьи Люльковичей на прямой линии с президентом просил помочь в вопросе получения гражданства. Он объяснил, что живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда семья приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны, однако они смогли получить лишь статус беженцев.
После этого Путин поручил МВД проанализировать практику приема в гражданство России в упрощенном порядке и внести предложения по гражданам Украины.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот наконец-то, а то до сегодня быстрее всех и проще гражданство получали приезжие из Узбекистана. Теперь и ребята с ЛДНР смогут получить проще
17 июля, 18:38
Просто Человек
65210012
Такими темпами лет через 100 каждый русский сможет получить гражданство свой Родины. Что вы говорите? В России демографический провал? Не . В правительстве не слышали. Они там в отдельной стране живут.
17 июля, 18:34
M Martin Zloy
13010039
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