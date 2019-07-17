Путин упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Ранее такая возможность была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Согласно новой редакции указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке предоставляется гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года.

На такой же порядок получения российских паспортов могут претендовать дети, супруги и родители перечисленных категорий лиц.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 17 июля.

Упрощенное гражданство для украинцев

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР 24 апреля. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов для жителей ДНР, а в Новошахтинске — для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР.

После этого неоднократно на разных уровнях поднимался вопрос о необходимости распространения права на упрощенное гражданство на жителей всей территории этих областей.

В частности, глава семьи Люльковичей на прямой линии с президентом просил помочь в вопросе получения гражданства. Он объяснил, что живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда семья приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны, однако они смогли получить лишь статус беженцев.