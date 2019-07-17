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РИА Новости

МИД призвал участников СВПД выступить гарантом иранских ядерных проектов

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Илья ПиталевОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все участники Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) должны выступить коллективным гарантом по проектам перепрофилирования объекта в Фордо и модернизации реактора в Араке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Полагаем, что все нынешние страны-участницы СВПД должны выступить в качестве коллективного гаранта согласованных проектов, являющихся неотъемлемыми составляющими договоренностей, и проявить готовность сообща бороться за их дальнейшую реализацию, невзирая на санкционные действия, односторонние незаконные шаги со стороны США", - заявила она.
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Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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