МИД призвал участников СВПД выступить гарантом иранских ядерных проектов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все участники Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) должны выступить коллективным гарантом по проектам перепрофилирования объекта в Фордо и модернизации реактора в Араке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Полагаем, что все нынешние страны-участницы СВПД должны выступить в качестве коллективного гаранта согласованных проектов, являющихся неотъемлемыми составляющими договоренностей, и проявить готовность сообща бороться за их дальнейшую реализацию, невзирая на санкционные действия, односторонние незаконные шаги со стороны США", - заявила она.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.