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РИА Новости

Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России

Вчера, 18:08
66357
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ, передает корреспондент РИА Новости.
После совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о внедрении электронных удостоверений личности Акимов продемонстрировал журналистам образец нового документа размером с обычную пластиковую банковскую карту.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
"Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищённый документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR кодом", - рассказал Акимов.
Он заверил, что подделка такого документа "будет стоить несоизмеримо дороже, безопасность будет на порядки выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов".
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"Хватит несколько секунд, чтобы заблокировать его", - сказал Акимов.
Кроме того, вице-премьер показал, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни не меняется.
"Эта карта будет действовать десять лет. Вот здесь написаны фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. Естественно, данные миграционного учёта - это данные о месте проживания, это водительские права, СНИЛС, ИНН", - отметил вице-премьер.
На обратной стороне образца карты был размещён буквенный и QR код, а также голографическое изображение владельца.
Вице-премьер также рассказал, что специальное мобильное приложение "Мой паспорт" позволит совершать множество операций с помощью выданного документа.
Оно будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую "Аврору", которую только планируют запустить.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ. 17 июля 2019
Вчера, 17:14
Медведев рассказал, как будут менять бумажные паспорта на электронные
"С помощью облачных технологий можно будет использовать облачную электронную подпись и это тоже для ряда операций. Например, для предъявления в аэропорту, на железнодорожном вокзале в билетной кассе. Не надо будет все время носить в кармане этот легкий документ - нужно будет предъявить мобильное приложение", - сказал Акимов.
Таким образом, по его словам, удостоверение личности нового поколения станет сочетанием двух факторов - пластикового носителя и мобильного приложения.
981011429242
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Максим АкимовПравительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Тотальный контроль, мы идем к тебе
17 июля, 18:28
С Сергей Иваныч
51303419
Скорее бы уже чипировать начали ! Ну сколько можно уже тянуть с этим ! За таким народом как наш, нужен тотальный контроль, иначе порядка не будет в этой стране !
17 июля, 18:31
yangibon
201601030
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