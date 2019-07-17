Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России

ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ, передает корреспондент РИА Новости.

После совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о внедрении электронных удостоверений личности Акимов продемонстрировал журналистам образец нового документа размером с обычную пластиковую банковскую карту.

"Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищённый документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR кодом", - рассказал Акимов.

Он заверил, что подделка такого документа "будет стоить несоизмеримо дороже, безопасность будет на порядки выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов".

"Хватит несколько секунд, чтобы заблокировать его", - сказал Акимов.

Кроме того, вице-премьер показал, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни не меняется.

"Эта карта будет действовать десять лет. Вот здесь написаны фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. Естественно, данные миграционного учёта - это данные о месте проживания, это водительские права, СНИЛС, ИНН", - отметил вице-премьер.

На обратной стороне образца карты был размещён буквенный и QR код, а также голографическое изображение владельца.

Вице-премьер также рассказал, что специальное мобильное приложение "Мой паспорт" позволит совершать множество операций с помощью выданного документа.

Оно будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую "Аврору", которую только планируют запустить.

"С помощью облачных технологий можно будет использовать облачную электронную подпись и это тоже для ряда операций. Например, для предъявления в аэропорту, на железнодорожном вокзале в билетной кассе. Не надо будет все время носить в кармане этот легкий документ - нужно будет предъявить мобильное приложение", - сказал Акимов.