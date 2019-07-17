МИД переадресовал в Вашингтон вопрос об американской школе в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Претензии по визам учителям, преподающим в Англо-американской школе, надо адресовать не Москве, Вашингтон должен разблокировать визовые процессы с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание New York Times сообщило, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в англо-американской школе в Москве. По его данным, это пятая часть всего преподавательского состава школы. Газета поясняет, что многие учителя в школе - россияне, но важную часть преподавательского состава составляют иностранцы из англоговорящих стран. В школе учатся около 1,2 тысячи человек из 60 стран, многие из которых - дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.
"Претензии по поводу задержки с приездом учителей школы при посольстве США надо адресовать точно не к Москве, а к Вашингтону. Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны просто перестать отказывать в визах. Они это делают и делают регулярно. Мы об этом давно говорим, мы к этому давно призываем. С нашей стороны нет ничего, что бы мы делали инициативно для затруднения контактов наших людей, будь то дипломаты, учителя или туристы", - заявила Захарова на брифинге в среду.
"Мы предлагали и предлагаем США привести его (статус школы - ред.) в соответствие с российским законодательством. Еще раз подчеркну, сами американцы делать этого не хотят", - сказала ранее она, отметив, что школа не расположена не на территории дипмиссии и занимается коммерческой деятельностью.