МИД переадресовал в Вашингтон вопрос об американской школе в Москве

"Претензии по поводу задержки с приездом учителей школы при посольстве США надо адресовать точно не к Москве, а к Вашингтону. Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны просто перестать отказывать в визах. Они это делают и делают регулярно. Мы об этом давно говорим, мы к этому давно призываем. С нашей стороны нет ничего, что бы мы делали инициативно для затруднения контактов наших людей, будь то дипломаты, учителя или туристы", - заявила Захарова на брифинге в среду.