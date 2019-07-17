Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T19:29Z
https://ria.ru/20190717/1556623187.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости

МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов

Вчера, 18:00
908
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва не может подтвердить сообщения СМИ о том, что РФ якобы отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, страны обсуждают проблематику заключения мирного договора, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах сообщило, что российская сторона отказалась вести обсуждение возможности передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, в частности, из-за опасений относительно расширения присутствия американского военного контингента в различных частях японского архипелага.
Судно заходит в бухту Крабовую острова Шикотан
14 июля, 13:14
СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов
"Мы не подтверждали, мы не говорили, что эта информация соответствует действительности. Мы сказали, что это какая-то самодеятельность. Я об этом говорила, отвечая на соответствующий вопрос Владимира Соловьева на канале "Россия". Россия не ведет переговоры с Японией ни о чем другом, кроме как о мирном договоре, если мы говорим в этом контексте. Мы, конечно, ведем переговоры и по экономике, по гуманитарной сфере, но в контексте заданного вами вопроса мы ведем с японской стороны переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Поэтому все вот эти придумки, вот этот художественный пересказ своими словами того, чего нет, подтвердить я точно не могу", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель МИД напомнила, что, отвечая на вопрос журналиста, она обратила внимание на договоренность РФ и Японии "создавать в том числе соответствующую информационную атмосферу", не спекулировать, не "заниматься обоюдно утечками или каким-то другим способом доведения через СМИ своих озабоченностей". "И самое главное, мне кажется, именно японская сторона всегда настаивала на том, чтобы все делалось предельно уважительно, без подключения мегафонной дипломатии, а именно на уровне экспертов, но что-то, видимо, пошло не так", - добавила она.
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
4 июня, 08:00
Атрофировавшийся суверенитет как причина неудачи затеи Токио с Москвой
"Мы не первый раз сталкиваемся с этой ситуацией, когда японская сторона нарушает эту конструктивную атмосферу, в частности, вбросами в японские СМИ. Я не знаю, кто за ними стоит, там назывались какие-то дипломатические источники, но это точно не Россия, не российская сторона", - сказала Захарова.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
4 июля, 15:39
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
8200831
Обсудить 3
МИД РФКурильские островаЯпонияРоссияПолитика
Рекомендуем
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал начало переговоров между Путиным и Зеленским
РИА
Новости
Ракетный комплекс Искандер-М
США обеспокоены развитием в России нестрагического ядерного оружия
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 июля 2019
Путин упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук оценил идею подключить к переговорам по Донбассу США и Британию
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Рябков рассказал о результатах российско-американских консультаций
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Москва не поддержала введение ЕС односторонних санкций против Турции
В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков заявил об отсутствии сдвигов по теме ДРСМД
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД переадресовал в Вашингтон вопрос об американской школе в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова: обвинять Россию во вмешательстве в выборы стало старомодно
Паспорта РФ
В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины
Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Россия обсудила с США влияние новых технологий, заявил Рябков
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
ВС назвал бессрочное начисление процентов по микрозаймам недобросовестным
Здание Министерства юстиции России
"Всемирный конгресс украинцев" включили в список нежелательных организаций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
Лента новостейМолния