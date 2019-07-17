МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва не может подтвердить сообщения СМИ о том, что РФ якобы отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, страны обсуждают проблематику заключения мирного договора, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах сообщило, что российская сторона отказалась вести обсуждение возможности передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, в частности, из-за опасений относительно расширения присутствия американского военного контингента в различных частях японского архипелага.
"Мы не подтверждали, мы не говорили, что эта информация соответствует действительности. Мы сказали, что это какая-то самодеятельность. Я об этом говорила, отвечая на соответствующий вопрос Владимира Соловьева на канале "Россия". Россия не ведет переговоры с Японией ни о чем другом, кроме как о мирном договоре, если мы говорим в этом контексте. Мы, конечно, ведем переговоры и по экономике, по гуманитарной сфере, но в контексте заданного вами вопроса мы ведем с японской стороны переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Поэтому все вот эти придумки, вот этот художественный пересказ своими словами того, чего нет, подтвердить я точно не могу", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель МИД напомнила, что, отвечая на вопрос журналиста, она обратила внимание на договоренность РФ и Японии "создавать в том числе соответствующую информационную атмосферу", не спекулировать, не "заниматься обоюдно утечками или каким-то другим способом доведения через СМИ своих озабоченностей". "И самое главное, мне кажется, именно японская сторона всегда настаивала на том, чтобы все делалось предельно уважительно, без подключения мегафонной дипломатии, а именно на уровне экспертов, но что-то, видимо, пошло не так", - добавила она.
"Мы не первый раз сталкиваемся с этой ситуацией, когда японская сторона нарушает эту конструктивную атмосферу, в частности, вбросами в японские СМИ. Я не знаю, кто за ними стоит, там назывались какие-то дипломатические источники, но это точно не Россия, не российская сторона", - сказала Захарова.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.