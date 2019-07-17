МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва не может подтвердить сообщения СМИ о том, что РФ якобы отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, страны обсуждают проблематику заключения мирного договора, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах сообщило, что российская сторона отказалась вести обсуждение возможности передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, в частности, из-за опасений относительно расширения присутствия американского военного контингента в различных частях японского архипелага.

"Мы не подтверждали, мы не говорили, что эта информация соответствует действительности. Мы сказали, что это какая-то самодеятельность. Я об этом говорила, отвечая на соответствующий вопрос Владимира Соловьева на канале "Россия". Россия не ведет переговоры с Японией ни о чем другом, кроме как о мирном договоре, если мы говорим в этом контексте. Мы, конечно, ведем переговоры и по экономике, по гуманитарной сфере, но в контексте заданного вами вопроса мы ведем с японской стороны переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Поэтому все вот эти придумки, вот этот художественный пересказ своими словами того, чего нет, подтвердить я точно не могу", - сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД напомнила, что, отвечая на вопрос журналиста, она обратила внимание на договоренность РФ и Японии "создавать в том числе соответствующую информационную атмосферу", не спекулировать, не "заниматься обоюдно утечками или каким-то другим способом доведения через СМИ своих озабоченностей". "И самое главное, мне кажется, именно японская сторона всегда настаивала на том, чтобы все делалось предельно уважительно, без подключения мегафонной дипломатии, а именно на уровне экспертов, но что-то, видимо, пошло не так", - добавила она.

"Мы не первый раз сталкиваемся с этой ситуацией, когда японская сторона нарушает эту конструктивную атмосферу, в частности, вбросами в японские СМИ. Я не знаю, кто за ними стоит, там назывались какие-то дипломатические источники, но это точно не Россия, не российская сторона", - сказала Захарова.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.