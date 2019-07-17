Гидрометцентр назвал причину водяных смерчей на Черном море

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Небольшой циклон, который днем во вторник вышел на Черноморское побережье Сочи, не смог преодолеть Кавказский хребет, "завис" и стал причиной сильных дождей и водяных смерчей, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что на Сочи надвигается циклон. Он принес на курорт ливни. Все службы обеспечения были переведены в круглосуточный режим повышенной готовности. Также власти предупредили жителей и туристов об опасности формирования смерчей над морем. По сообщениям в СМИ и социальных сетях, у побережья Сочи образовались десятки водяных смерчей.

"Вчера днем на побережье Черного моря в районе Cочи вышел небольшой циклон, однако, встретив на пути Кавказский хребет, вызвал весь комплекс неблагоприятных явлений погоды. Включая смерчи… Однако, помимо осадков, местами местные жители и туристы наблюдали такое явление, как водяные смерчи", - сообщают синоптики.