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РИА Новости

Медведчук прокомментировал начало переговоров между Путиным и Зеленским

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук позитивно расценивает состоявшиеся переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, но не видит конкретных шагов со стороны украинского лидера по восстановлению мира.
Путин и Зеленский 11 июля провели первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
"Он (Зеленский) сказал, что мир - это его главная задача... На днях будет два месяца, как он при власти, как он вступил в эту должность. Говорить о том, что есть какие-то конкретные шаги в этом направлении, очень сложно. Но то, что произошёл диалог его с господином Путиным несколько дней тому назад по его инициативе, это положительный момент. И я расцениваю его как исключительно положительный момент", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос депутатов Европарламента.
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Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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