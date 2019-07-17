Медведчук прокомментировал начало переговоров между Путиным и Зеленским

"Он (Зеленский) сказал, что мир - это его главная задача... На днях будет два месяца, как он при власти, как он вступил в эту должность. Говорить о том, что есть какие-то конкретные шаги в этом направлении, очень сложно. Но то, что произошёл диалог его с господином Путиным несколько дней тому назад по его инициативе, это положительный момент. И я расцениваю его как исключительно положительный момент", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос депутатов Европарламента.