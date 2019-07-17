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РИА Новости

Акимов рассказал, когда в России перестанут выдавать бумажные паспорта

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Выдача бумажных паспортов в России должна завершиться в 2022 году, заявил вице-премьер Максим Акимов.
"По мере увеличения с 1,1 тысячи до 3 тысяч пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу, подчёркиваю, выдачу паспортов старого образца", - заявил Акимов журналистам.
Он заверил, что те, кто не захочет менять бумажные паспорта, в том числе в силу своих убеждений, могут продолжить использовать их без лишних проблем и обязательств.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ. 17 июля 2019
Вчера, 17:14
Медведев рассказал, как будут менять бумажные паспорта на электронные
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