Акимов рассказал, когда в России перестанут выдавать бумажные паспорта

"По мере увеличения с 1,1 тысячи до 3 тысяч пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу, подчёркиваю, выдачу паспортов старого образца", - заявил Акимов журналистам.

Он заверил, что те, кто не захочет менять бумажные паспорта, в том числе в силу своих убеждений, могут продолжить использовать их без лишних проблем и обязательств.