ВС назвал бессрочное начисление процентов по микрозаймам недобросовестным

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бессрочное начисление процентов по договорам микрозаймов основано на несправедливых договорных условиях противоречит существу законодательного регулирования, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов.

"Предметом особого внимания Верховного суда через призму принципа добросовестности является деятельность микрофинансовых организаций, предоставляющий займы с начислением кабальных процентов, в ряде случаев превышающих 800% в год", - сказал он на заседании клуба имени Замятина, посвященном добросовестности как правовой категории.

В связи с этим Верховный суд, отметил Момотов, разрешая сложный вопрос о соотношении принципов свободы договора и добросовестности, указал, что встречное предоставление по договору займа не может быть основано на несправедливых договорных условиях, наличие которых следует квалифицировать как недобросовестное поведение. "Бессрочное начисление процентов по договору микрозайма и отсутствие каких-либо ограничений их размера противоречит существу законодательного регулирования", - сказал Момотов.

По его словам, добросовестность в праве – это модель поведения, основанная на доверии к контрагенту, предполагающая его честность.