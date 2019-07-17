Медведчук оценил идею подключить к переговорам по Донбассу США и Британию

"Считаю, что это или пиар-ход или непонимание ситуации. Когда делаются такие предложения со стороны главы государства, он должен как минимум знать мнение этих стран, о которых вы говорите. И как максимум поинтересоваться точкой зрения членов "нормандской четверки", то есть у Франции, у России и у Германии. Ни первого, ни второго он не сделал", - сказал Медведчук журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.