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РИА Новости

Медведчук оценил идею подключить к переговорам по Донбассу США и Британию

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СТРАСБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает пиар-ходом предложение президента Украины Владимира Зеленского подключить к переговорам по Донбассу США и Великобританию.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Зеленский ранее публично предложил провести саммит по украинскому урегулированию в Минске при участии Украины, России, Германии, Франции, Великобритании и США.
"Считаю, что это или пиар-ход или непонимание ситуации. Когда делаются такие предложения со стороны главы государства, он должен как минимум знать мнение этих стран, о которых вы говорите. И как максимум поинтересоваться точкой зрения членов "нормандской четверки", то есть у Франции, у России и у Германии. Ни первого, ни второго он не сделал", - сказал Медведчук журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он назвал предложение Зеленского "несостоятельным".
"Как минимум надо договориться о встрече "нормандской четверки", последнее заседание которой было, как вы помните, в октябре 2016 года", - добавил он.
Медведчук в среду в Европарламенте в Страсбурге представил план мирного урегулирования на Донбассе.
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