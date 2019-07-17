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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани прокомментировал законопроект о субсидиях виноградарям

Вчера, 17:44
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Краснодарский край возлагает большие надежды на принятие закона о предоставлении виноградарям и виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда акциза на вино, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о предоставлении виноградарям и виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.
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"Виноделие сегодня - это одна из самых перспективных отраслей АПК края. Наши вина уже конкурентоспособны на российском и внешнем рынках.
Поэтому мы возлагаем большие надежды на принятие закона. Он важен для виноделов края, которые перерабатывают виноград. Значимость получения налогового вычета для них сложно переоценить, особенно на фоне увеличения ставки акциза на вино, шампанское и крепкие спиртные напитки", - сказал Кондратьев.
"Наконец, создаются комфортные условия для тех, кто делает качественный продукт из натурального сырья. В результате увеличится спрос на виноград со стороны виноделов, и виноградарство получит импульс к дальнейшему развитию. Это важно для южных регионов России, где выращивание винограда – одно из ключевых направлений сельского хозяйства", - отметил губернатор.
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По его словам, в стране ощущается нехватка винограда, для того чтобы полностью покрыть потребности виноделов. "Краснодарский край выделил в этом году дополнительно 100 миллионов рублей на развитие виноградных питомников. В случае принятия нового закона мы реально простимулируем производство этой сельхозкультуры", - заключил глава края.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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