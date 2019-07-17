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РИА Новости

Акимов рассказал, когда в России начнут выдавать электронные паспорта

Вчера, 17:41
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает перед журналистами после совещания по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает перед журналистами после совещания по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов.
"Мы начнём эту работу по поручению председателя правительства в июле следующего года. Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы", - заявил Акимов журналистам.
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Он также сообщил, что иностранные компоненты не будут задействованы "ни с точки зрения криптоалгоритма, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа".
"Мы начнём эту работу, как сегодня мы договорились, в некой пилотной зоне, в пилотном режиме на территории города Москвы", - сказал вице-премьер.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
13022212
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