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РИА Новости
Пензенская область

Пензенский губернатор заявил, что реагирует на каждое обращение в соцсетях

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 17 июл – РИА Новости. Ни одно обращение жителей Пензенской области в социальных сетях не остается без внимания, решение каждого проблемного вопроса находится на контроле, заявил в среду губернатор области Иван Белозерцев.
Белозерцев завел аккаунт в Instagram 5 октября прошлого года, сейчас у него там более 11 тысяч подписчиков и размещены 152 публикации. Также губернатор с июня 2015 года активно использует свой аккаунт в Twitter, где у него почти 2,3 тысячи подписчиков. Со 2 мая этого года Белозерцев завел страницу в "Одноклассниках", у которой на сегодняшний день более 1,6 тысячи подписчиков.
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"Социальные сети - очень эффективный инструмент общения, без моего внимания не обходится ни одно обращение, несмотря на то, что большинство проблем, с которыми обращаются пензенцы, относятся к компетенции муниципальной власти. Но люди пишут мне, и я в обязательном порядке контролирую, как решаются проблемные вопросы", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.
"Мгновенная реакция идет в адрес главы муниципального образования, который по полномочиям отвечает за эту работу. И он знает, что у губернатора этот вопрос на контроле. И он по-другому, значит, уже относится к выполнению этой задачи", - пояснил глава региона.
Он отметил, что власти активно работают над улучшением качества жизни людей, в частности, занимаясь в рамках нацпроектов строительством школ, детских садов, дорог, медицинских учреждений. По словам Белозерцева, контролировать ход работ ему во многом помогают соцсети, поскольку неравнодушные граждане напрямую сообщают ему о проблемах, с которыми сталкиваются жители области.
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Ранее Белозерцев в интервью РИА Новости заявлял, что прямая связь с жителями через соцсети позволяет максимально оперативно реагировать на болевые точки. При этом глава региона подчеркивал, что чиновникам следует не меньшее внимание уделять личным встречам с населением.
Губернатор 10 июня поручил главам городов и районов региона завести личные аккаунты в социальной сети Instagram и оперативно реагировать на обращения граждан. Белозерцев отмечал, что в его адрес через аккаунты в соцсетях поступают ежедневно от 10 до 30 сообщений, основная масса которых касается благоустройства, водоснабжения, работы управляющих компаний, что входит в сферу ответственности муниципальной власти.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьОбщество
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