Глава УПЦ попросил патриарха Кирилла помочь с обменом пленными в Донбассе

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий сообщил, что написал письма патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать возобновлению обмена пленными в Донбассе.
"Я уже обратился с письмами и к святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс. Теперь мы просим, чтобы в формате "всех на всех" все военнопленные были освобождены", - цитирует заявление Онуфрия в среду Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В 2017 году патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителями самопровозглашенных республик Донбасса и украинским политиком Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он состоялся в декабре того же года.