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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава УПЦ попросил патриарха Кирилла помочь с обменом пленными в Донбассе

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий сообщил, что написал письма патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать возобновлению обмена пленными в Донбассе.
"Я уже обратился с письмами и к святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс. Теперь мы просим, ​​чтобы в формате "всех на всех" все военнопленные были освобождены", - цитирует заявление Онуфрия в среду Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В 2017 году патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителями самопровозглашенных республик Донбасса и украинским политиком Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он состоялся в декабре того же года.
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Религия и мировоззрениеСитуация в ДНР и ЛНРМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийДонбассПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)УкраинаВ мире
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