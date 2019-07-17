Глава УПЦ попросил патриарха Кирилла помочь с обменом пленными в Донбассе

"Я уже обратился с письмами и к святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс. Теперь мы просим, ​​чтобы в формате "всех на всех" все военнопленные были освобождены", - цитирует заявление Онуфрия в среду Информационно-просветительский отдел УПЦ.