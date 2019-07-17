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РИА Новости

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Вчера, 17:37
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© AP Photo / Mexico's federal governmentНаркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
© AP Photo / Mexico's federal government
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. Обвинения против него выдвинули сразу несколько штатов: Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.
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Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
Задержать Коротышку во второй раз удалось 8 января 2016 года в городе Лос-Мочис в родном для него штате Синалоа. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявлял, что приговор наркобарону Хоакину Гусману Лоэре должен стать уроком для потенциальных наркоторговцев. Он отметил, что мексиканские власти "уважают законные процессы в части принятого США решения".
Верховный суд Мексики также ранее отказался поддержать требование адвокатов Коротышки о возвращении их подзащитного на родину из США.
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Защита Коротышки ходатайствовала в суд США о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем, и это могло повлиять на их решение. Впрочем, суд США это отклонил.
Как сообщил накануне вынесения приговора телеканал NBC, прокуроры в США обратились к суду с просьбой приговорить наркобарона к пожизненному тюремному заключению. Сторона обвинения попросила судью Брайана Когана приговорить мексиканца к пожизненному сроку в тюрьме особого режима и добавить к нему еще 30 лет тюремного заключения.
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Хоакин Гусман ЛоэраМексикаСШАВ мире
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