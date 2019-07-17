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РИА Новости

Россия и США обсудили возможность соглашения по ядерному оружию с Китаем

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНаземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
© РИА Новости / Антон Денисов
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Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США обсудили с РФ возможные трехсторонние договоренности с КНР по ядерному оружию, сообщил госдепартамент США по итогам двусторонних переговоров с Россией по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.
"Делегация США обсудила... концепцию президента (Дональда Трампа) о новом направлении в контроле над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем", - говорится в заявлении.
С американской стороны переговоры возглавлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, с российской - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил договор "нового поколения" по ограничению ядерного оружия, в который вошли бы США, Россия и Китай и который охватывал бы все типы ядерного оружия. Трамп не высказал более конкретных предложений.
Ракетный комплекс Искандер-М
Вчера, 17:29
США обеспокоены развитием в России нестрагического ядерного оружия
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Джон СалливанМИД РФГосударственный департамент СШАСергей РябковКитайРоссияСШАВ мире
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