Россия и США обсудили возможность соглашения по ядерному оружию с Китаем

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США обсудили с РФ возможные трехсторонние договоренности с КНР по ядерному оружию, сообщил госдепартамент США по итогам двусторонних переговоров с Россией по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.

"Делегация США обсудила... концепцию президента (Дональда Трампа) о новом направлении в контроле над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем", - говорится в заявлении.

С американской стороны переговоры возглавлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, с российской - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.