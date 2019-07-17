Россия и США обсудили возможность соглашения по ядерному оружию с Китаем

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США обсудили с РФ возможные трехсторонние договоренности с КНР по ядерному оружию, сообщил госдепартамент США по итогам двусторонних переговоров с Россией по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.
"Делегация США обсудила... концепцию президента (Дональда Трампа) о новом направлении в контроле над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем", - говорится в заявлении.
С американской стороны переговоры возглавлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, с российской - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил договор "нового поколения" по ограничению ядерного оружия, в который вошли бы США, Россия и Китай и который охватывал бы все типы ядерного оружия. Трамп не высказал более конкретных предложений.