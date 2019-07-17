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РИА Новости

Новый стартап Маска создал технологии для массового производства "киборгов"

Вчера, 17:38
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© Фото : Mask et al / NeuralinkКрыса-"киборг" с нейропротезом Neuralink
Крыса-киборг с нейропротезом Neuralink
© Фото : Mask et al / Neuralink
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Стартап Neuralink, созданный Элоном Маском три года назад, создал специального робота и набор микрочипов, позволяющих очень быстро и надежно имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг. Первые итоги экспериментов с крысами-"киборгами" были раскрыты в статье, попавшей в распоряжение РИА Новости.

"Наша следующая задача – не только запись, но и модуляция активности нейронов. К примеру, мы можем вернуть инвалидам способность чувствовать свои кибернетические конечности, подключив электроды к их центру осязания. Наш чип в принципе способен делать это уже сейчас, однако пока мы не проверяли эту возможность", — пишут Маск и его коллеги.

В последние 10 лет нейрофизиологам удалось совершить настоящий прорыв в области создания нейроинтерфейсов – набора микрочипов, особых электродов и компьютерных программ, позволяющих подключать к мозгу человека и животных кибер-конечности, искусственные глаза и даже те органы чувств, аналогов которых нет в природе – тепловизоры и рентгеновизоры.
К примеру, в марте 2013 года бразильские и американские ученые смогли объединить мозг двух крыс, живущих в тысячах километров друг от друга, в своеобразную "локальную сеть", или, как назвали эту конструкцию сами ученые, "органический компьютер", и научить их обмениваться информацией.
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Позже они создали аналогичный "коллективный разум", объединив мозг трех обезьян, а два года назад другие исследователи смогли заменить поврежденную часть гиппокампа, центра памяти в мозге мышей, и избавить их от "синдрома сурка", неспособности запоминать новую информацию.
Несмотря на огромный прогресс в этой области, сейчас применение нейроинтерфейсов крайне ограничено из-за сложностей в интерпретации сигналов, поступающих из нейронов, а также проблем с имплантацией электродов, их недолговечностью и громоздкостью.
Три года назад, Элон Маск предложил нескольким ведущим специалистам в этой области объединить свои усилия и решить все эти проблемы, воспользовавшись финансовой поддержкой предпринимателя и его единомышленников. В общей сложности на работу стартапа Neuralink было выделено более 150 миллионов долларов США.
© Фото : Mask et al / NeuralinkЧипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов
Чипы интерфейса мозг-компьютер и набор электродов
© Фото : Mask et al / Neuralink
Чипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов
Сегодня его участники представили первые две версии подобных нейроинтерфейсов, "Система А" И "Система Б", лишенные всех этих проблем. Они представляют собой миниатюрный набор электродов из полимерных материалов, соединенных в своеобразные пучки и "елочки", а также специальных микрочипов, преобразующих нервные импульсы в понятный компьютеру язык.
Каждый электрод обладает толщиной в несколько микрометров, что делает их более тонкими, чем человеческий волос и другие типы датчиков, которые нейрофизиологи имплантировали в мозг человека, обезьян или других животных.
Соединенные с ними микросхемы, несмотря на их крайне малые размеры, могут одновременно считывать и обрабатывать в режиме реального времени сигналы от полутора до трех тысяч нейронов, а также стимулировать их работу, если в этом есть необходимость.
Для имплантации электродов инженеры и ученые Neuralink создали специального робота, которого пресса и сами ученые в шутку назвали "швейной машинкой Элона Маска". Это устройство может имплантировать около двух сотен электродов в минуту в полностью автоматическом режиме, не повреждая при этом сосуды и умещая все полимерные нити в небольшом квадрате размерами в 4 на 7 миллиметров.
© Фото : Mask et al / NeuralinkРобот-"швейная машинка", имплантирующий электроды в мозг
Робот-швейная машинка, имплантирующий электроды в мозг
© Фото : Mask et al / Neuralink
Робот-"швейная машинка", имплантирующий электроды в мозг
Работу этих чипов ученые проверили на двух дюжинах крыс, в чей мозг они имплантировали несколько сот электродов, после чего подключили их к компьютеру при помощи обычного USB-кабеля. Как оказалось, даже первые версии Neuralink способны считывать очень чистый сигнал даже в том случае, если нервные клетки вырабатывают импульсы очень быстро.

"Наша система была создана для решения двух задач – мы можем использовать ее как исследовательскую платформу для изучения работы мозга грызунов, а также в качестве прототипа для будущих клинических испытаний на добровольцах. Ее следующие версии будут очень компактными и будут соединяться с внешним миром по беспроводному каналу связи", — заявил Маск.

Подобные интерфейсы, как пишут ученые, можно применять для подключения "новых" конечностей к мозгу, наблюдений за работой нервной ткани у эпилептиков, носителей рассеянного склероза и болезни Паркинсона и других недугов, нарушающих нормальную передачу сигналов между нейронами. Первые такие опыты могут начаться на добровольцах примерно через год, в конце следующей весны.
В далекой перспективе, как отметил сам предприниматель, она поможет реализовать главную мечту Маска – сделать человека киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.
Американские биологи научили обезьян управлять виртуальными конечностями: в ходе эксперимента испытуемые заставляли своего «аватара» класть руки на два круглых объекта, показанных на компьютерном мониторе, используя при этом сначала джойстики, а затем – исключительно силу мысли.
9 июля 2015, 16:14
Ученые впервые объединили мозг трех обезьян в "локальную сеть"Нейрофизиологи создали революционный нейроинтерфейс, который позволил им объединить мозг трех макак-резусов и четырех крыс в своеобразную локальную сеть и заставить их вместе решать одну и ту же задачу.
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нейрофизиологияэлектроникаЭлон МаскОткрытия - РИА НаукаСШАТехнологииРИА Наука
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