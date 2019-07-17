США обеспокоены развитием в России нестрагического ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США обеспокоены нестрагическим ядерным оружием РФ и "отсутствием прозрачности" с российской стороны в выполнении действующих договоренностей, заявил госдепартамент США по итогам переговоров с РФ по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.

"Делегация США ясно дала понять, что приверженность полному, поддающемуся верификации соблюдению договоров необходима для эффективного контроля над вооружениями. Делегация США также подчеркнула обеспокоенность тем, что Россия разрабатывает и развертывает нестратегическое ядерное оружие, а также отсутствием прозрачности в отношении существующих обязательств", - говорится в заявлении.

По заявлению американской стороны, на переговорах обсуждалась "национальная стратегическая политика как средство сократить недопонимание по ряду ключевых вопросов безопасностей". В частности, США проинформировали РФ о недавно пересмотренных стратегических документах по национальной безопасности, национальной обороне, ядерным силам и ПРО.