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РИА Новости

США обеспокоены развитием в России нестрагического ядерного оружия

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США обеспокоены нестрагическим ядерным оружием РФ и "отсутствием прозрачности" с российской стороны в выполнении действующих договоренностей, заявил госдепартамент США по итогам переговоров с РФ по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.
"Делегация США ясно дала понять, что приверженность полному, поддающемуся верификации соблюдению договоров необходима для эффективного контроля над вооружениями. Делегация США также подчеркнула обеспокоенность тем, что Россия разрабатывает и развертывает нестратегическое ядерное оружие, а также отсутствием прозрачности в отношении существующих обязательств", - говорится в заявлении.
По заявлению американской стороны, на переговорах обсуждалась "национальная стратегическая политика как средство сократить недопонимание по ряду ключевых вопросов безопасностей". В частности, США проинформировали РФ о недавно пересмотренных стратегических документах по национальной безопасности, национальной обороне, ядерным силам и ПРО.
С американской стороны переговоры возглавлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, с российской - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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