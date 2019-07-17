В Якутске 18 июля объявили траур по погибшим на реке Лена

ЯКУТСК, 17 июл – РИА Новости. Траур по погибшим на реке Лена семи людям, в том числе троим детям, объявлен в городе Якутске 18 июля, сообщает Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города Якутска.

Ранее сообщалось, что во время купания на несанкционированном пляже на реке вблизи острова Пономарев утонули трое детей в возрасте 4, 5 и 7 лет и четверо мужчин от 45 до 47 лет, которые бросились в воду, спасая детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Выражая скорбь по погибшим в результате трагедии, произошедшей 15 июля 2019 года в районе острова Пономарева, соболезнуя их родным и близким, глава города Якутска Сардана Авксентьева объявила 18 июля днем траура", - сообщили в департаменте.