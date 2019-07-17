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РИА Новости

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
По его данным, конгрессмен Эл Грин, который инициировал процедуру импичмента, использовал процедурный механизм, который требует голосования в течение двух дней. Предметом голосования будет вопрос о том, следует ли рассмотреть предложение об импичменте немедленно. Тем не менее, голосование вряд ли будет положительным. Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси выступает против немедленного начала импичмента, поскольку не видит шансов на успех в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп в евангелистской церкви в Вене, штат Вирджиния. 2 июня 2019
16 июля, 01:32
В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
Отстранение действующего президента требует суда над ним в палате представителей, в случае импичмента в палате дело переходит в сенат. В настоящее время сенат находится под контролем республиканцев, так что импичмент Трампу весьма маловероятен.
Грин предлагал отстранить Трампа от должности за предположительно расистские комментарии.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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