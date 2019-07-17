Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

По его данным, конгрессмен Эл Грин, который инициировал процедуру импичмента, использовал процедурный механизм, который требует голосования в течение двух дней. Предметом голосования будет вопрос о том, следует ли рассмотреть предложение об импичменте немедленно. Тем не менее, голосование вряд ли будет положительным. Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси выступает против немедленного начала импичмента, поскольку не видит шансов на успех в ближайшее время.