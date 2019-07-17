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РИА Новости

В Москве из-за ливня остановили движение под Бутырским путепроводом

Вчера, 17:22
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение в обе стороны под Бутырским путепроводом в Москве остановлено из-за ливня, сообщает пресс-служба Центра Организации дорожного движения.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во второй половине дня ожидаются дождь, который продлится вплоть до полуночи. По его расчетам, в среду может выпасть до одной пятой от месячной нормы осадков. Кроме того, местами возможны грозы и порывистый ветер.
"Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом. Движение остановлено в обе стороны. Информация передана в соответствующие службы. Затопило также проезжую часть на Дмитровском шоссе под Бутырским путепроводом в районе улицы Руставели", - написали ЦОДД в Twitter.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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