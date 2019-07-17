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РИА Новости

Премьер Северной Македонии отправил в отставку 75 видных чиновников

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Кадр из трансляции ERTПремьер-министр бывшей югославской республики Македония Зоран Заев
Премьер-министр бывшей югославской республики Македония Зоран Заев
© РИА Новости / Кадр из трансляции ERT
Премьер-министр бывшей югославской республики Македония Зоран Заев. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Зоран Заев предложил правительству снять с должностей 75 чиновников и директоров госорганизаций в рамках кампании по очистке структур власти, сообщил кабмин республики.
Заев начал кампанию обновления управленческих кадров с отставки 78 высокопоставленных однопартийцев в 80 муниципалитетах страны в конце мая. На заседании центрального совета правящего Социал-демократического союза (СДСМ) своих постов лишились исполнительный совет партии в полном составе, шесть зампредседателей, три секретаря и координатор женского форума политического движения. Затем он в рамках той же кампании "Метла" пообещал сменить несколько министров. В среду Заев перед заседанием правительства зачитал имена и должности 75 крупных чиновников, которых предлагает отправить в отставку или на другое место работы.
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"Хочу поблагодарить этих носителей высоких функций, назначенных исполнительной властью Северной Македонии, за их службу народу и государству в этот двухлетний период, кто-то из них проработал без малого два года, кто-то – два года и месяц, Хочу напомнить, что среди них есть и те, кому предложим другие ответственные посты, если они согласятся", - разместила пресс-служба кабмина видео выступления Заева.
Среди отправленных в отставку - директоры и члены совета директоров Электросетей Северной Македонии (МЕПСО), Электростанций Северной Македонии (ЕЛЕМ), директоры Банка развития Северной Македонии, Национальных железных дорог, Госархива и Драматического театра, заместители директора Агентства национальной безопасности, начальник тюрьмы Скопье и десятки других влиятельных управленцев.
Символическую метлу Заеву с призывом и условием провести чистку руководящих кадров подарили граждане в ходе митинга перед первым туром президентских выборов 21 апреля, во втором туре которых 5 мая победил его выдвиженец Стево Пендаровски.
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