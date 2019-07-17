Премьер Северной Македонии отправил в отставку 75 видных чиновников

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Зоран Заев предложил правительству снять с должностей 75 чиновников и директоров госорганизаций в рамках кампании по очистке структур власти, сообщил кабмин республики.

Заев начал кампанию обновления управленческих кадров с отставки 78 высокопоставленных однопартийцев в 80 муниципалитетах страны в конце мая. На заседании центрального совета правящего Социал-демократического союза (СДСМ) своих постов лишились исполнительный совет партии в полном составе, шесть зампредседателей, три секретаря и координатор женского форума политического движения. Затем он в рамках той же кампании "Метла" пообещал сменить несколько министров. В среду Заев перед заседанием правительства зачитал имена и должности 75 крупных чиновников, которых предлагает отправить в отставку или на другое место работы.

"Хочу поблагодарить этих носителей высоких функций, назначенных исполнительной властью Северной Македонии, за их службу народу и государству в этот двухлетний период, кто-то из них проработал без малого два года, кто-то – два года и месяц, Хочу напомнить, что среди них есть и те, кому предложим другие ответственные посты, если они согласятся", - разместила пресс-служба кабмина видео выступления Заева.

Среди отправленных в отставку - директоры и члены совета директоров Электросетей Северной Македонии (МЕПСО), Электростанций Северной Македонии (ЕЛЕМ), директоры Банка развития Северной Македонии, Национальных железных дорог, Госархива и Драматического театра, заместители директора Агентства национальной безопасности, начальник тюрьмы Скопье и десятки других влиятельных управленцев.