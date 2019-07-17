Заказник "Веревкин бугор" в Подмосковье планируют увеличить втрое

"Минэкологии подготовило проект положения природного заказника регионального значения "Урочище "Веревкин бугор". Заказник был создан в 1987 году и до последнего времени не имел четких границ… В новой редакции положения площадь заказника увеличена более чем в три раза – с 1,9 тысячи гектара до семи тысяч гектаров", - сообщает ведомство.