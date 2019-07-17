Заказник "Веревкин бугор" в Подмосковье планируют увеличить втрое

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство экологии Московской области планирует увеличить более чем втрое особо охраняемую природную территорию (ООПТ) "Урочище "Веревкин бугор", расположенную на землях Коломенского и Луховицкого городских округов, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Минэкологии подготовило проект положения природного заказника регионального значения "Урочище "Веревкин бугор". Заказник был создан в 1987 году и до последнего времени не имел четких границ… В новой редакции положения площадь заказника увеличена более чем в три раза – с 1,9 тысячи гектара до семи тысяч гектаров", - сообщает ведомство.
Отмечается, что в состав заказника будут включены ценные природные комплексы юга Мещерской низменности в районе слияния рек Оки и Цны. Кроме того, подчеркивает Минэкологии, территория заказника входит в границы орнитологической территории международного значения "Дединовская пойма реки Оки".
Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца текущего года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий на площади почти в две тысячи гектаров.