Путин наградил главу Дагестана за вклад в развитие региона

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, указ о награждении госнаградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Васильева Владимира Абдуалиевича - главу Республики Дагестан", - говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.
Васильеву 69 лет, он исполнял обязанности главы Дагестана с октября 2017 года, в сентябре 2018 года избран главой Дагестана.