Путин наградил главу Дагестана за вклад в развитие региона

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, указ о награждении госнаградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.