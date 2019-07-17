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РИА Новости

На Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке жидких ядерных отходов

Вчера, 17:17
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Завод по переработке жидких ядерных отходов начал работу на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, сообщает в среду государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"За первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО), который расположен на промышленной площадке ГСП "Чернобыльская АЭС", успешно переработано 2755 килограмм жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)", - говорится в сообщении на странице управления в Facebook.
По словам специалистов Чернобыльской АЭС, в процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий, после чего путем цементирования преобразуются в твердые радиоактивные отходы. После выдержки и проведения радиационного контроля они направляются на захоронение.
По информации управления, проект завода был утвержден кабмином Украины в 2001 году. Финансировался за счет Госбюджета и счета ядерной безопасности. В 2014 году было завершено строительство и проведены комплексные испытания, а также получено отдельное разрешение на эксплуатацию. Однако в связи с введением новых строительных норм возникла необходимость реконструкции, что задержало ввод в эксплуатацию.
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Чернобыльская АЭСУкраинаНовости - Ядерные технологии
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