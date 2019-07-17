Антироссийские санкции не возымели ожидаемого успеха, заявил Медведчук

СТРАСБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Санкции, введенные против РФ, не возымели того успеха, на который рассчитывал Киев, нужен другой подход и прямой диалог, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Абсолютно понятно, что за пять лет санкции, которые постоянно вводили и США, и страны Евросоюза, и многие другие страны мира, не возымели того успеха, на который - внимание - рассчитывали киевские власти", - сказал Медведчук на встрече с депутатами Европарламента.

По его словам, "это ошибочная стратегия, что на Россию эти санкции могут подействовать таким образом, чтобы на Украине наступил мир без Украины, а с помощью кого-то". "Например, с помощью вас, представителей Евросоюза или с помощью США, или с помощью других государств мира", - отметил политик.

Он убежден, что "нужен другой подход, другой вид достижения успеха". "Я вижу и наша партия видит только одно - это прямые переговоры и диалог для того, чтобы договориться и снять эти проблемы. Другого пути нет", - подчеркнул Медведчук.

Он выступает за диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой.

В среду украинский политик представил на встрече с депутатами Европарламента мирный план урегулирования конфликта в Донбассе.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.