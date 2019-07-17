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РИА Новости

Антироссийские санкции не возымели ожидаемого успеха, заявил Медведчук

Вчера, 17:16
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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СТРАСБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Санкции, введенные против РФ, не возымели того успеха, на который рассчитывал Киев, нужен другой подход и прямой диалог, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Абсолютно понятно, что за пять лет санкции, которые постоянно вводили и США, и страны Евросоюза, и многие другие страны мира, не возымели того успеха, на который - внимание - рассчитывали киевские власти", - сказал Медведчук на встрече с депутатами Европарламента.
По его словам, "это ошибочная стратегия, что на Россию эти санкции могут подействовать таким образом, чтобы на Украине наступил мир без Украины, а с помощью кого-то". "Например, с помощью вас, представителей Евросоюза или с помощью США, или с помощью других государств мира", - отметил политик.
Виктор Медведчук
Вчера, 15:51
Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе
Он убежден, что "нужен другой подход, другой вид достижения успеха". "Я вижу и наша партия видит только одно - это прямые переговоры и диалог для того, чтобы договориться и снять эти проблемы. Другого пути нет", - подчеркнул Медведчук.
Он выступает за диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой.
В среду украинский политик представил на встрече с депутатами Европарламента мирный план урегулирования конфликта в Донбассе.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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