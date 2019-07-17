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РИА Новости

Медведев рассказал, как будут менять бумажные паспорта на электронные

Вчера, 17:14
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ. 17 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медедев провел в подмосковных Горках совещание по внедрению электронного удостоверения личности в России. Глава правительства рассказал о подготовке процедуры и сроках замены бумажных паспортов. Ключевые заявления премьера — в материале РИА Новости.
Медведев заявил, что Россия должна перейти на цифровые паспорта к 2024 году, однако во время встречи возникло предложение внедрить электронный документ на два года раньше. Глава правительства согласился рассмотреть такую инициативу.
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"Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", — сказал Медведев.
При этом он отметил, что времени остается немного и уже сейчас необходимо определиться с основными параметрами электронного паспорта. В частности, нужно обозначить, что является оптимальным видом этого документа, что он должен содержать и как он будет защищен.
"Если мы все наши персональные данные в "цифру" переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были все-таки самым надежным способом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними", — отметил Медведев.
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Премьер-министр также заявил, что переход на новый тип паспорта должен быть удобным. Так, до конца замены документа обычные удостоверения личности продолжат действовать.

"У многих людей, тем более у людей <...> в возрасте, у них есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением", — отметил он.

Говоря о технической стороне вопроса, глава правительства заверил, что уровень развития технологий позволяет реализовать такой проект. Так, российские предприятия микроэлектроники готовы поставлять чипы для паспортов.
Медведев также обратил внимание на надежность инфраструктуры для внедрения электронных паспортов. По его словам, во время оцифровки большого массива данных нельзя допускать ошибок и нужно следить за тем, чтобы не было сбоев.

Как будет выглядеть цифровой паспорт

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача цифровых документов начнется в июле 2020 года, бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году. Пилотным регионом станет Москва.
После совещания он показал журналистам образец нового документа размером с обычную пластиковую банковскую карту.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
"Будет предусмотрена выдача человеку примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR-кодом", — рассказал Акимов.
Он заверил, что подделка такого документа будет стоить несоизмеримо дороже, а для его блокировки будет достаточно нескольких секунд.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Кроме того, вице-премьер показал, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни не меняется.

"Эта карта будет действовать десять лет. Вот здесь написаны фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. Естественно, данные миграционного учета — это данные о месте проживания, это водительские права, СНИЛС, ИНН", — отметил вице-премьер.

На обратной стороне образца карты расположены буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
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Обсудить 171
Дмитрий МедведевРоссия
Популярные комментарии
Ничего хорошего в этом не вижу. Если поссоритесь с властью - вам просто заблокируют паспорт. В дальнейшем вместе с паспортом на одну карточку посадят и банковский счёт и права и много что ещё. Тюрьмы станут не нужны в принципе.
17 июля, 18:10
k.kaw .
84300113
От сервера и сейчас все зависит: и налоговая и ПФР и все работает. Вероятность потерять бумажный намного выше. И восстановят его с того же сервера. Да и карточку же на руки выдадут.
17 июля, 18:24
Виктор Чирков
18000253
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