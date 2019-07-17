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РИА Новости

Адвокат опроверг сообщения о разводе россиянки с экс-королем Малайзии

Вчера, 17:13
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Адвокат российской модели Оксаны Воеводиной Евгений Тарло опроверг информацию о разводе его подопечной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.
По словам юриста, документов о расторжении брака Воеводина не получала.
"Оксана не разводилась, на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла. Она его очень любит", - заявил адвокат телеканалу "Звезда".
Тарло также указал на то, что по российскому законодательству супруги не могут развестись, если у них недавно родился ребенок.
Ранее в СМИ появилась информация, что документы о разводе Воеводиной и Мухаммада V были поданы в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
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