Адвокат опроверг сообщения о разводе россиянки с экс-королем Малайзии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Адвокат российской модели Оксаны Воеводиной Евгений Тарло опроверг информацию о разводе его подопечной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.
По словам юриста, документов о расторжении брака Воеводина не получала.
"Оксана не разводилась, на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла. Она его очень любит", - заявил адвокат телеканалу "Звезда".
Тарло также указал на то, что по российскому законодательству супруги не могут развестись, если у них недавно родился ребенок.
Ранее в СМИ появилась информация, что документы о разводе Воеводиной и Мухаммада V были поданы в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.