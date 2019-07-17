Адвокат опроверг сообщения о разводе россиянки с экс-королем Малайзии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Адвокат российской модели Оксаны Воеводиной Евгений Тарло опроверг информацию о разводе его подопечной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

По словам юриста, документов о расторжении брака Воеводина не получала.

"Оксана не разводилась, на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла. Она его очень любит", - заявил адвокат телеканалу " Звезда ".

Тарло также указал на то, что по российскому законодательству супруги не могут развестись, если у них недавно родился ребенок.