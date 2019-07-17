В Раде прокомментировали требование созвать внеочередное заседание

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид сравнила с изнасилованием требование президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Верховной рады, которая уже закончила свою работу.

В среду заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский предложил спикеру Рады Андрею Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов, однако на данный момент реакции нет. При этом Рада уже закончила свою работу в преддверии выборов нового состава парламента, которые состоятся 21 июля.

"Требование президента о созыве внеочередного заседания после роспуска парламента - это "удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния личности (статья 153 уголовного кодекса)", - написала Сыроид на странице в Facebook в среду.

Статья 153 Уголовного кодекса Украины - "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.