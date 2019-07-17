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РИА Новости

В Раде прокомментировали требование созвать внеочередное заседание

Вчера, 17:13
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид сравнила с изнасилованием требование президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Верховной рады, которая уже закончила свою работу.
В среду заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский предложил спикеру Рады Андрею Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов, однако на данный момент реакции нет. При этом Рада уже закончила свою работу в преддверии выборов нового состава парламента, которые состоятся 21 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 16:58
Поскандалил президент. Экс-депутат раскритиковал стиль общения ЗеленскогоВладимир Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева и потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады Александр Голуб прокомментировал стиль общения украинского лидера с чиновниками в регионах.
"Требование президента о созыве внеочередного заседания после роспуска парламента - это "удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния личности (статья 153 уголовного кодекса)", - написала Сыроид на странице в Facebook в среду.
Статья 153 Уголовного кодекса Украины - "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Верховная рада Украины восьмого созыва в минувшую пятницу провела последнее заседание, спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии нынешней десятой сессии. Согласно закону, Рада этого созыва будет обладать полномочиями до принесения присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля. Ранее спикер парламента не исключал, что в случае необходимости текущий состав может собраться на внеочередную сессию.
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Оксана СыроидВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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