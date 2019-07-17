Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T17:31Z
https://ria.ru/20190717/1556621218.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

Косачев рассказал о ходе работы над единой визой с Белоруссией

Вчера, 17:11
390
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Нормативные акты для создания единого визового пространства Союзного государства России и Белоруссии могут быть подготовлены в течение ближайших месяцев, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Тема создания единого визового пространства обсуждалась в среду на специальной экспертной сессии шестого Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Речь идёт о том, чтобы виза, полученная иностранным гражданином для пребывания на территории России, была действительна и для его пребывания в Белоруссии, и наоборот.
В ходе обсуждения Косачев выразил мнение, что "оформление необходимых для этого нормативных актов - это дело ближайших месяцев".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Вчера, 11:56
Матвиенко оценила Союзный договор России и Белоруссии
В свою очередь госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота считает, что следует внести поправки в законодательство, которые бы перестали делать из жителей РФ и Белоруссии иностранцев на территории друг друга.
"Естественно, мы думаем, что делать. Первое, что приходит в голову, - у нас должно быть принято или в законодательстве, или международный акт, который бы исключал из категории "иностранец" в РФ белорусов, а в Белоруссии - россиян", - сказал он.
Кроме того, предприятия России и Белоруссии не должны входить в категории иностранных, полагает Рапота.
910000
Обсудить 1
туристыНовости - ТуризмТуризмКонстантин КосачевБелоруссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ. 17 июля 2019
Медведев рассказал, как будут менять бумажные паспорта на электронные
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Многофункциональный истребитель Су-57
Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
Лента новостейМолния