Косачев рассказал о ходе работы над единой визой с Белоруссией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Нормативные акты для создания единого визового пространства Союзного государства России и Белоруссии могут быть подготовлены в течение ближайших месяцев, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Тема создания единого визового пространства обсуждалась в среду на специальной экспертной сессии шестого Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Речь идёт о том, чтобы виза, полученная иностранным гражданином для пребывания на территории России, была действительна и для его пребывания в Белоруссии, и наоборот.

В ходе обсуждения Косачев выразил мнение, что "оформление необходимых для этого нормативных актов - это дело ближайших месяцев".

В свою очередь госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота считает, что следует внести поправки в законодательство, которые бы перестали делать из жителей РФ и Белоруссии иностранцев на территории друг друга.

"Естественно, мы думаем, что делать. Первое, что приходит в голову, - у нас должно быть принято или в законодательстве, или международный акт, который бы исключал из категории "иностранец" в РФ белорусов, а в Белоруссии - россиян", - сказал он.