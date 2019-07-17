В Иракском Курдистане убийцам турецкого дипломата пообещали возмездие

Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019

КАИР, 17 июл — РИА Новости. Силы безопасности Иракского Курдистана "Асаиш" пообещали найти и наказать тех, кто стоит за убийством турецкого дипломата в Эрбиле, об этом говорится в заявлении силовиков.

По данным "Асаиш", в ходе стрельбы в одном из ресторанов Эрбиля был убит сотрудник турецкого консульства, а также один гражданин Ирака, еще один человек получил ранение.

"Мы хотим заверить жителей Эрбиля и его гостей, в особенности дипломатов, что мы не позволим раскачать безопасность и стабильность в городе. Началось следствие, и те, кто совершил это преступление понесут справедливое наказание", - говорится в заявлении спецслужбы.