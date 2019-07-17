В Иракском Курдистане убийцам турецкого дипломата пообещали возмездие

КАИР, 17 июл — РИА Новости. Силы безопасности Иракского Курдистана "Асаиш" пообещали найти и наказать тех, кто стоит за убийством турецкого дипломата в Эрбиле, об этом говорится в заявлении силовиков.
По данным "Асаиш", в ходе стрельбы в одном из ресторанов Эрбиля был убит сотрудник турецкого консульства, а также один гражданин Ирака, еще один человек получил ранение.
"Мы хотим заверить жителей Эрбиля и его гостей, в особенности дипломатов, что мы не позволим раскачать безопасность и стабильность в городе. Началось следствие, и те, кто совершил это преступление понесут справедливое наказание", - говорится в заявлении спецслужбы.
Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в иракском Эрбиле, где находились сотрудники турецкого консульства. Как сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников генконсульства.