В МГИК назвали сроки решения о восстановлении кандидатов в депутаты МГД

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решения о восстановлении кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым ранее было отказано в регистрации, могут быть приняты до 5 августа, рассказал РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее глава Мосгоризбиркома подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. В частности, во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. В среду член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым во вторник отказали в регистрации, апелляции в городскую комиссию еще не подавали.

По его словам, у кандидатов есть 10 дней с момента получения отказа в регистрации на то, чтобы подать заявление в Мосгоризбирком или в суд с жалобой на это решение, срок рассмотрения жалобы тоже составляет 10 дней.

"Пять дней дается на рассмотрение жалобы, и еще пять, если требуется дополнительная проверка, а она потребуется, итого 10 дней в общей сумме. То есть если отказ был 16 июля, то 26 июля - последний срок подачи жалобы, к этому дню прибавляйте еще 10, и вот 5 августа - это последний срок рассмотрения жалоб. То есть теоретически 5 августа может быть принято решение вот в последний день о восстановлении кандидата ", - сказал Реут.

По его словам, на данный момент в комиссию поступили 2-3 жалобы от кандидатов, которые уже давно получили отказы. В частности, в четверг комиссия рассмотрит жалобу Ирины Собяниной, которая получила отказ, так как не представила необходимое количество подписей.