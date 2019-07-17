Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T17:10Z
https://ria.ru/20190717/1556621124.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155631/74/1556317427_0:0:2830:1593_1036x0_80_0_0_d8d7698f071fc5766427192e00eb443f.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Украины прокомментировала визит главы МИД Венгрии в Закарпатье

Вчера, 17:10
607
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Закарпатье перед выборами в Верховную раду является вмешательством во внутренние дела Украины, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Сийярто во время своего визита в Закарпатье во вторник заявил, что Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке, которое было ограничено законом "Об образовании".
"Приезд в Закарпатье делегаций из Венгрии и главы венгерского МИДа Петера Сийярто в разгар горячей избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины", - написала Цинцадзе на странице в Facebook в среду.
Вице-премьер подчеркнула, что визит венгерской делегации является нарушением украинского законодательства, которое "прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях".
Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово. Архивное фото
28 октября 2018, 07:12
В Киеве признали возможность потери контроля над ЗакарпатьемУкраина уже потеряла контроль над Крымом и Донбассом, "отданными на откуп" местным элитам, аналогичная ситуация сложилась в Закарпатье, заявил Георгий Тука.
"Визит проходил несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов. Венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как к партнеру, к ее суверенитету и законам", - отметила Цинцадзе.
В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
12 октября 2018, 04:37
Глава МИД Венгрии осудил политику Украины по ЗакарпатьюМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Киева в отношении закарпатских венгров "достигла ужасающего дна".
2200003
Обсудить 0
Петер СийяртоВенгрияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
В Раде прокомментировали требование созвать внеочередное заседание
РИА
Новости
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Эксперт объяснила "покушение" на Сальвини
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук оценил идею подключить к переговорам по Донбассу США и Британию
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Опрос показал, сколько партий могут пройти в Раду
Лента
новостей
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал начало переговоров между Путиным и Зеленским
Ракетный комплекс Искандер-М
США обеспокоены развитием в России нестрагического ядерного оружия
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Антироссийские санкции не возымели ожидаемого успеха, заявил Медведчук
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
В Киеве подтвердили планы провести обмен пленными по формуле "69 на 208"
Госсекретарь США Майк Помпео
США готовы к переговорам с Ираном, заявил Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обвинил Порошенко в нежелании завершить войну
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
В Европарламенте оценили план Медведчука по Донбассу
Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Верховной раде
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
Лента новостейМолния