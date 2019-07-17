Вице-премьер Украины прокомментировала визит главы МИД Венгрии в Закарпатье

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Закарпатье перед выборами в Верховную раду является вмешательством во внутренние дела Украины, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Сийярто во время своего визита в Закарпатье во вторник заявил, что Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке, которое было ограничено законом "Об образовании".

"Приезд в Закарпатье делегаций из Венгрии и главы венгерского МИДа Петера Сийярто в разгар горячей избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины", - написала Цинцадзе на странице в Facebook в среду.

Вице-премьер подчеркнула, что визит венгерской делегации является нарушением украинского законодательства, которое "прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях".

"Визит проходил несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов. Венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как к партнеру, к ее суверенитету и законам", - отметила Цинцадзе.

В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года.