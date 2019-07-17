В Мурманской области при погружении пропали два дайвера

МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело факту безвестного исчезновения двух дайверов, которые погружались в районе поселка Лиинахамари и превысили время безопасного нахождения под водой, оказавшись в условиях, несовместимых с жизнью, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным следствия, во вторник двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в акватории Печенгского залива Баренцева моря в районе полуострова Немецкий Печенгского района Мурманской области.

Установлено, что дайверы обратились в компанию, которая оказывает услуги по обучению и инструкторскому погружению с аквалангом в районе поселке Лиинахамари. "При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10°С без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях, не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

После того, как исчезновение дайверов было обнаружено, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Мурманского следственного отдела на транспорте, а также криминалисты аппарата следственного управления. Поиски проводят специалисты МЧС России по Мурманской области, Мурманского ЛО МВД России на транспорте.