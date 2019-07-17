Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T17:08Z
https://ria.ru/20190717/1556621071.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Мурманской области при погружении пропали два дайвера

Вчера, 17:08
345
МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело факту безвестного исчезновения двух дайверов, которые погружались в районе поселка Лиинахамари и превысили время безопасного нахождения под водой, оказавшись в условиях, несовместимых с жизнью, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным следствия, во вторник двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в акватории Печенгского залива Баренцева моря в районе полуострова Немецкий Печенгского района Мурманской области.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вчера, 14:58
Частный самолет приземлился в "Пулково" со второго раза из-за птицы
Установлено, что дайверы обратились в компанию, которая оказывает услуги по обучению и инструкторскому погружению с аквалангом в районе поселке Лиинахамари. "При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10°С без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях, не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
После того, как исчезновение дайверов было обнаружено, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Мурманского следственного отдела на транспорте, а также криминалисты аппарата следственного управления. Поиски проводят специалисты МЧС России по Мурманской области, Мурманского ЛО МВД России на транспорте.
Следователи выясняют обстоятельства, а также причины и условия, которые привели к исчезновению дайверов. Пока в ведомстве не сообщают, откуда прибыли пропавшие туристы.
000401
Обсудить 0
РоссияМурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
На Ямале два человека пострадали из-за взрыва газового баллона в автомобиле
РИА
Новости
На Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке жидких ядерных отходов
Автомобиль скорой медицинской помощи
Эксперты считают ужесточение наказания за непропуск скорой несправедливым
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
ВС назвал бессрочное начисление процентов по микрозаймам недобросовестным
Лента
новостей
В Орловской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер Украины прокомментировала визит главы МИД Венгрии в Закарпатье
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал начало переговоров между Путиным и Зеленским
В Нижнем Новгороде арестовали одного из подозреваемых в убийстве бездомного
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В Крыму прокомментировали петицию к Зеленскому выкупить полуостров у России
В Якутске 18 июля объявили траур по погибшим на реке Лена
Жительница Стерлитамака спаслась от изнасилования, угнав машину нападавшего
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Украинский закон о языке противоречит минским соглашениям, заявили в МИД
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Эксперт объяснила "покушение" на Сальвини
Дома на продажу в регионе Гамбарогно
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Ракетный комплекс Искандер-М
США обеспокоены развитием в России нестрагического ядерного оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
Лента новостейМолния