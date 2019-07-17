Власти проработают меры поддержки пострадавшего в Приангарье бизнеса

"Мы сегодня встречались с бизнесом. Мы сегодня говорили с губернатором, что нужна какая-то организующая сила, чтобы был представитель ассоциации бизнеса. Малого, среднего, чтобы можно было бы собраться и комплекс мер предложить. С освобождением в будущем от налогов, подумаем о комплексе мер", - рассказал Мутко.