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РИА Новости

Власти проработают меры поддержки пострадавшего в Приангарье бизнеса

Вчера, 17:05
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ТУЛУН, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и вице-премьер Виталий Мутко планируют встретиться с представителями местного бизнеса, чтобы разработать комплексные меры поддержки после паводка в Приангарье.
"Мы сегодня встречались с бизнесом. Мы сегодня говорили с губернатором, что нужна какая-то организующая сила, чтобы был представитель ассоциации бизнеса. Малого, среднего, чтобы можно было бы собраться и комплекс мер предложить. С освобождением в будущем от налогов, подумаем о комплексе мер", - рассказал Мутко.
В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в восьми муниципалитетах, которые оказались в зоне подтопления. В конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадали почти 11 тысяч домов, более 38 тысяч человек. Погибшими найдены 25 человек.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоСергей ЛевченкоИркутская областьОбщество
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